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التحقيق في ملابسات انتحار سيدة عربية

المصدر:
  • الشارقة- نورا الأمير
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تحقق شرطة الشارقة في ملابسات وفاة سيدة تونسية تبلغ من العمر 24 عاماً وجدت جثتها معلقة في سقف غرفة بإحدى البنايات في منطقة القاسمية، التي كانت تقطن فيها مع شخص آخر.

وكانت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بالواقعة، وانتقل على إثره فريق من البحث الجنائي وسيارة إسعاف ووكيل النيابة، حيث تبين وفاة السيدة       .

وقامت فرق التحقيق بتصوير الواقعة ورفع البصمات والأدلة من الموقع، وكذلك معاينة الشقة والتحقيق مع عدد من الأشخاص لمعرفة الأسباب وراء الحادثة، فيما أمر وكيل النيابة تحويل الجثة للمختبر الجنائي لمعرفة إذا ما كان وراء الوفاة شبهة جنائية أم لا .

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