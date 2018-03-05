يُخفي 293 كيلو غرام مخدرات في كراتين أقمشة

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة زائر آسيوي عمره 25 عاما، بتهمة حيازة قرابة 98200 قرص مخدر، تزن إجمالياً 293 كيلو غراماً بقصد الترويج.

وأفاد شرطي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النيابةَ العامة، بورود معلومات حول تعاطي شخص مجهول المواد المخدرة، وإخفائه كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، داخل مركبة نقل في ميناء جبل علي، بقصد الترويج لها، علاوة على انه بصدد تسليمها لشخص آخر مجهول الهوية.

وأضاف الشاهد انه لدى الانتقال إلى الميناء المذكور، ومواصلة البحث والتحري، تبين أن المتهم ومعاونيه يهمون بتخليص واستخراج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشيراً كذلك إلى رصد مركبتين من نوع «بيك أب» خرجتا من الميناء وتوجهتا إلى منطقة رأس الخور وبالتحديد إلى مركز الجمارك في سوق الخضار والفواكه.

وبين شاهد الإثبات نفسه أنه تم إنزال تلك الشحنة المشتبه بها بذلك المكان قبل حضور سيارة أخرى من نوع بيك أب كان المتهم الأول برفقة سائقها، حيث تم استلامها وتحميلها والتوجه إلى منطقة نايف، وهناك قام بإنزال 144 كرتونة تقريباً، أدخل بعضها إلى الغرفة الفندقية التي يقطنها، بينما بقيت الأخرى خارج الفندق، ليصار إلى مداهمته وإلقاء القبض عليه.

وأقرّ المتهم لدى استجوابه بخصوص المواد المضبوطة بحوزته، بأن شخصاً آخر طلب منه استلام الكراتين والتي هي عبارة عن أقمشة مغلفة كأنها جديدة، وبفتح إحداها تبين بأن الأقراص المخدرة مخبأة داخلها بطريقة احترافية، مثلما أقر بأنه استأجر غرفتين داخل الفندق، وعثر فيهما على كميات من الكراتين وأدوات تستخدم في استخراج تلك الأقراص.