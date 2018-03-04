بالصور.. إصابة 7 أشخاص في حريق ببرج سكني في الشارقة

أصيب 7 أشخاص في حريق اندلع صباح اليوم بمطبخ إحدى الشقق ببرج (تاجر 3) في الشارقة ' تم علاج 5 منهم في مكان الحادث بينما نقل اثنان عبر الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال العقيد سامي النقبي مدير إدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عند السابعة و8 دقائق صباحا يفيد باندلاع الحريق وعلى الفور تم تحريك مركز الميناء وسمنان ونقطة النهدة ' وتبين أن الحادث عبارة عن احتراق مطبخ في إحدى الشقق السكنية وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحادث عند السابعة و15 دقيقة وذلك للحيلولة دون انتشار النيران إلى الشقق المجاورة. وتم تسليم الحادث إلى الجهات المختصة لمعرفة ملابساته.