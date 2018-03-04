شرطة الشارقة تطلق حملة توعية بجرائم الابتزاز الإلكتروني

أطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطـة الشارقة، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة المرور والدوريات وإدارة الشرطة المجتمعية حملة توعوية موسعة، تستهدف الشباب بصورة عامة وطلاب الجامعات بصفة خاصة للتحذير من خطر الابتزاز الإلكتروني والوقوع في شباك المتصيدين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحملة تحت شعار «احذر لا يغرونك» انطلاقاً من رؤية وزارة الداخلية، وفي إطار سعيها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة والرامية إلى تعزيز الشعور بالأمن والأمان وبغية تحصين كل أفراد المجتمع وفئاته من الوقوع ضحايا لمختلف أنواع الجرائم وخاصة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدفهم بصورة فردية، ومن بينها ما بات يعرف بجرائم الابتزاز الإلكتروني التي ساعد على وقوعها الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشتمل برنامج الحملة على توزيع مجموعة من المطبوعات والمطويات على طلبة الجامعات تحتوي على نصائح وإرشادات توعوية أعدت بثلاث لغات مختلفة «العربية والانجليزية والأوردية»، تتضمن التعريف بخطر الابتزاز الإلكتروني وتدعو المستهدفين إلى الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وكل التقنيات الحديثة، بهدف حمايتهم من سوء الاستخدام أو سوء الاستغلال من خلال عدم تبادل المعلومات أو الصور الشخصية مع أشخاص مجهولين وعدم استخدام كاميرا الإنترنت لتصوير أنفسهم، إضافة إلى عدم التواصل مع الغرباء المجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.