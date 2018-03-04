75% انخفاض البلاغات المقلقة المجهولة في دبي

انخفضت البلاغات المقلقة المجهولة في إمارة دبي بنسبة 75%، جاء ذلك خلال اطلاع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على احصائيات قسم السجلات الجنائية في معرض تفقده مركز شرطة بردبي ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة. وترجع أسباب هذا الانخفاض نتيجة للبرامج الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص مثل برنامج مش حرامي، ولغة المكان وغيرها من البرامج الأمنية الأخرى.

تقنيات

وثمن اللواء المنصوري الجهود التي قام بها العاملون في مركز شرطة بردبي وعلى رأسهم العميد عبد الله خادم سرور، مدير المركز، في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة موظفي المركز والمتعاملين في منطقة الاختصاص.

و اطلع اللواء المنصوري على احصائيات قسم التسجيل المروري، حيث قام المركز بتنفيذ خمس حملات مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وهي الانحراف المفاجئ، عدم ترك مسافة بين المركبات، عبور المشاة، صيف بلا حوادث، والدراجات الهوائية.كما قام المركز بتسوية قضايا شيكات في العام الماضي بلغت قيمتها حوالي 766 مليون درهم، بينما قام بتسوية قضايا شيكات بلغت قيمتها حوالي 825 مليون درهم في العام 2016.