أحكام بين البراءة والسجن 5 سنوات في «قضية الحذاء»

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الشارقة الاتحادية الشرعية، دائرة الجنايات، حكماً ببراءة شخص من الجنسية الآسيوية (س) من تهمة القتل العمد، وأدانت ثلاثة آخرين، حيث قضت بمعاقبة الثاني بالحبس عاماً عن تهمة الاعتداء على سلامة جسد الغير المنسوبة إليه، وحبس المتهم الثالث6 أشهر عن تهمة الاعتداء، وبسجن المدان الرابع 5 سنوات عن تهمة العلم بوقوع جريمة والشروع فيها وإعانة الجاني على الفرار من العدالة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بتاريخ 31 يناير 2014، لمركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، للإبلاغ عن وجود مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص من جنسيات آسيوية في الصناعية الأولى، نتج عنها مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إصابات بليغة، وتبين أن سبب المشاجرة هو إخفاء حذاء أحد المدانين.