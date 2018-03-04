50 ألف مخالفة للمشاة في أبوظبي 2017

أوضحت شرطة أبوظبي أن عدد مخالفات عدم التزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة بلغت 50 ألفاً و695 مخالفة خلال العام الماضي، داعية في الوقت نفسه إلى استخدام خطوط المشاة والأنفاق والجسور أثناء عبور الطرق الداخلية والخارجية، فيما حثت السائقين على خفض السرعات قرب تجمعات المدارس والمؤسسات التعليمية، وأماكن عبور المشاة، ومنحهم الأفضلية في العبور وعدم الوقوف على خطوط المشاة على التقاطعات.

وأكدت تكثيف الرقابة على الطرق لضبط الأشخاص الذين يعبرون من غير الأماكن المخصصة، مشيرة إلى عدم التهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.

ولفتت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية إلى الحرص على التنسيق مع الشركاء لتعزيز سلامة المشاة، بإنشاء الجسور والأنفاق على الطرق السريعة والداخلية لتوفير معابر آمنة، بما يتوافق مع أفضل المعايير وأجودها لتوفير السلامة المرورية، وتكثيف التوعية لشرائح المجتمع والعمال في شركات الزراعة وقطاع المقاولات والمدن العمالية، والسائقين، وحثهم على استخدام الجسور والأنفاق وعدم عبور الطرق أو القفز فوق الحواجز.

وحذرت المديرية من خطورة عدم انتباه بعض المشاة وانشغالهم بالهاتف عن مراقبة الإشارات الضوئية وحركة سير المركبات.

وبينت أن الجهود المبذولة أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية في مستويات السلامة المرورية بانخفاض وفيات حوادث الدهس خلال العام الماضي (2017) مقارنة بعام (2016) بنسبة 21% من 63 وفاة إلى 50 وفاة، وارتفاع نسبة المخالفات المحررة للمشاة مقارنة بنفس الفترة بنسبة 21%.

وأكدت عدم التهاون في تطبيق البند (89) لإجراءات الضبط المروي رقم «178» الفقرة «أ» «عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية» «ب» «عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم» ومخالفتهما الغرامة 400 درهم.

جدير بالذكر أنه يتم تطبيق البنود التالية على قائدي المركبات المخالفين البند «69» عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية، البند«65» «أ» إيقاف المركبة بطريقة تسبب خطراً للمارة الغرامة 400 درهم،«ب» إيقاف المركبة بطرقة تعرقل حركة المشاة بالغرامة 400 درهم.