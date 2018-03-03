القبض على 4 آسيويين بحوزتهم 91 كغ من الحبوب المخدرة

تمكن فريق تابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من الإيقاع بعصابة آسيوية تتكون من أربعة أشخاص ينتمون لجنسية واحدة، وذلك في عملية نوعية، حيث قام أحد عناصر الشرطة بعقد عملية متاجرة دقيقة مع زعيم العصابة، أدت إلى إلقاء القبض على المتهم الأول وشركائه في إحدى المناطق السكنية في مدينة دبي، متلبسين وهم يرفعون في ساعة متأخرة من الليل كيساً من تحت إحدى الأشجار فيه كمية كبيرة من الحبوب المخدرة التي جلبوها إلى الدولة بتوجيهات زعيمهم المقيم في الخارج.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي إن هذه الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة عثر عليها في 3 أكياس، الأول تم ضبطها مع المتهمين لحظة إلقاء القبض عليهم، أما الآخران فضبطا في المركب الذي تواجد فيه المتهمان الثالث والرابع.

وبلغ الوزن الإجمالي للمضبوطات مجتمعة 91كلغ و720غراماً من حبوب الكبتاجون المحظور تداولها إلا بوصفات طبية معتمدة أصولاً بحسب القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات.

وقد أحيل المتهمون الأربعة إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل بعد اعترافهم بأنهم كانوا ممن يتعاونون على الإثم، حين قبلوا بإحضار المخدرات من موطنهم إلى الدولة بفعل أوامر وتعليمات زعيمهم المقيم في الخارج.