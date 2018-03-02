يستولي على 2.4 مليون درهم من حساب رجل أعمال

وجهت النيابة العامة في دبي إلى شاب آسيوي تهمة الاستيلاء على نحو مليونين و 440 ألف درهم من حساب رجل أعمال من موطنه بالاستعانة بطرق احتيالية وصفة غير صحيحة وتزوير عدة مستندات.

وقالت النيابة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات التي نظرت القضية امس في أولى جلسات المحاكمة، إن المتهم الذي يعمل «شريكا»، زور مع متهمين آخرين هاربين طلب استخراج شريحة بدل فاقد، وتوكيلا خاصا منسوبا صدوره إلى محاكم دبي، وبطاقة هوية مقيم إماراتي، وجميعها باسم المجني عليه البالغ من العمر 64 عاما، إلى جانب تزوير 11 شيكا، وقيديْ تسليم بطاقة صراف آلي، ودفتر شيكات.