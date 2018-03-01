عصابة سرقة عملاء البنوك في قبضة شرطة أم القيوين

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين من القبض على عصابة عربية من الجنسية الإفريقية تقوم باستخدام أسلوب التربص.

وعند وقوف العميل في أي مكان تعمل العصابـة على كسر الزجاج وسرقة عميـل البنك ومـن ثم الفـرار من المكان.

صرح بذلـك الرائـد/ مـروان راشـد محمـد – رئيس قسم الجريمة المنظمـة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، حيث ورد بلاغ إلى إدارة التحريات والمباحـث الجنائيـة مـن أحـد عمـلاء البنـوك مـن الجنسية الآسيوية تفيـد عن تعرضه لسرقـة مبلـغ مالـي مـن داخـل مركبتـه، وذلك بعـد قيامـه بسحبه من البنك ووضعه في مركبتـه.

وعلى ضوء البلاغ تـم تشكيل فريق عمل من قسم التحريات وقسم الجريمة المنظمـة للبحث والتحـري وجمـع المعلومـات عن المشتبـه بهـم، و تبيـن بأنهـم عصابة عربيـة مـن الجنسيـة الأفريقيـة.

وأسفـرت نتائج فريق العمل والبحث والتحري، وخلال (48) ساعـة، مـن كشـف هويـة العصابة وتتبعهم وضبطهم والقبض عليهم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي واسترجاع المبلـغ وإحالتهـم للنيابـة العامـة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح الرائد مـروان أن شرطة أم القيوين تقـوم بصفة دورية بتوعيـة أفراد المجتمـع بشكل عام وعملاء البنوك بصورة خاصة بشكل مستمر عن الأساليب الاحتيالية التي ممكن أن يستخدمها ضعاف النفـوس مـن الاستيلاء علـى أموالهم داعياً إلى أخذ الحيطة والحزر عند سحب المبالغ مـن البنـوك.