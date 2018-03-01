شرطة الفجيرة تطلق خدمة SOS للحالات الطارئة عبر الهواتف الذكية

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة خدمة (SOS) للحالات الطارئة بغرفة العمليات، عن طريق الهواتف الذكية.

الخدمة عبارة عن استغاثة تتيح للمواطنين والمقيمين الاتصال مباشرة على غرفة العمليات في حدود النطاق الجغرافي للإمارة.

ويتم من خلال هذه الخدمة تحديد موقع المتصل وكافة البيانات الخاصة به ومن خلالها تستطيع الأجهزة الأمنية المختصة تقديم المساعدة المطلوبة بأسرع وقت ممكن وبزمن قياسي.

وصرح اللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة أن تطبيق خدمة الاستغاثة تساعد غرفة العمليات بالقيادة تحديد موقع الشخص المتصل عبر هذه الخدمة شريطة أن يكون متصلاً في خدمة (SOS) عبر التطبيق الذكي MOI لوزارة الداخلية.

وأوضح الكعبي حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على الارتقاء بالخدمات الأمنية بما يتماشى مع توجهات حكومتنا الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الداخلية المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان بما يدعم مؤشرات الأجندة الوطنية في مؤشر نسبة الشعور بالأمن و الأمان ومعرفة زمن الاستجابة.