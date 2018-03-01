البراءة لإماراتي اتّهم بالإساءة إلى الدولة وإيداعه مركز العلاج النفسي

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها المنعقدة صباح أمس، حكمين منفصلين في قضيتين أمنيتين، الأولى ببراءة المتهم الإماراتي (خ. م. م) 37 سنة، من التهمة المنسوبة إليه، ومحو المعلومات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخاص به، وإيداعه في أحد مراكز العلاج النفسي لتلقي العلاج، وذلك عن تهمة الإساءة للدولة وإحدى الدول الخليجية.

كما حكمت المحكمة بإيداع المتهم (ن. ر. أ) إماراتي الجنسية في أحد مراكز المناصحة لِما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات بتوافر الخطورة الإرهابية لديه؛ كونه يتبنّى فكر الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ما يخشى معه ارتكابه لجريمة إرهابية.

فيما أجلت المحكمة قضية 6 متهمين، اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، وذلك عن طريق تسليم معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفيين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية، إلى جلسة 14 مارس المقبل.

تفاصيل

وتأتي تفاصيل «القضية الأولى»: أن نيابة أمن الدولة اتهمت (خ. م. م) إماراتي الجنسية 37 سنة، بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر من خلالها معلومات أساء فيها لأجهزة إحدى الدول الخليجية، ونعت أحد رموزها بألفاظ مشينة.

وأما في «القضية الثانية» اتهمت نيابة أمن الدولة (ن. ر. أ) إماراتي الجنسية، بالسعي بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والعزم على ذلك.

متابعة

وفي الجلسة نفسها استمعت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية إلى طلبات محامي الدفاع عن 6 متهمين خمسة من الجنسية العربية، وواحد خليجي الجنسية، اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية. وأجلت المحكمة القضية لجلسة 14 مارس المقبل.