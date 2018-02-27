يطلب 30 ألف درهم رشوة لإنجاز معاملة

واجهت محكمة جنايات الشارقة مهندس صرف صحي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية بالإمارة، بتهمة طلبه مبلغ 30 ألف درهم على سبيل الرشوة لإنجاز بعض المعاملات من المجني عليه (م.ج.ا).

المتهم خمسيني من جنسية دولة عربية أنكر التهمة جملة وتفصيلاً، وقال: إن المبلغ طلبه على سبيل الدين من الشاكي الذي يعتبره أحد أعز أصدقائه وتربطه به علاقة تجاوزت 12 عاماً.

وأنه لم يطلب المبلغ كرشوة وإنه دائماً ما يقوم بإجراء معاملات لصديقه ولم يطلب نظيرها شيئاً، وواجهته الهيئة القضائية بأقواله في محضر تحقيقات الشرطة والنيابة، والتي تضاربت عندما قال في أحدها إنه طلب المبلغ على سبيل الهدية وفي مرة أخرى قال إنه طلبه ديناً لدفع بعض الالتزامات، وعليه تم تأجيل القضية للاستماع إلى شهود الاستدلال، إلى 12 مارس المقبل.