احتال بنصف مليون درهم من «وريث» تركته المزعومة

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، عن جريمة نصب واحتيال، واستيلاء على نحو نصف مليون درهم، من شخص من الجنسية الآسيوية، بعد إقناعه، بإدراج اسمه لدى الجهات المختصة كوريث شرعي لرجل مليونير متوفى، يملك ثروات طائلة، ولا يوجد له أي وريث على قيد الحياة.

وبحسب التحقيقات الواردة بشأن هذه القضية، فإن المجني عليه، تلقى في عام 2015، رسالة عبر بريده الإلكتروني من حساب مجهول، تحتوي صورة لشهادة وفاة لشخص لا يعرفه، وتتضمن شرحاً بأن «هذا الشخص» يمتلك ثروة طائلة في أحد البنوك العالمية، وليس لديه وريث، وأنه بالإمكان إدراج اسم المرسل إليه (الضحية)، لدى الجهات المختصة، كوريث شرعي وحيد، وأن بإمكانه الحصول على الأموال من تلك البنوك.