«مرور الشارقة» تنفي إلغاء هامش السرعة على الطرقات

أفاد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة عدم النية لإلغاء هامش السرعة في شوارع الإمارة الرئيسية والطرق الداخلية، وقال إن السرعات المعمول بها منطقية، مشيراً إلى نيتهم تكثيف الدوريات والحملات التوعوية وزيادة أجهزة الضبط بعد تعديل سرعات ضبط الرادار على شارع مليحة بالمنطقة الوسطى في الشارقة من 100 كيلومتر إلى 120 كيلومتراً في الساعة.

أسباب

وقال إن الإمارة خسرت بسبب الحوادث المرورية خلال الأسبوع الماضي 3 شبان، وكان سبب الحوادث هو السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق داعياً إلى الالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان، وعدم الانشغال أثناء القيادة بغير الطريق لتفادي أي مفاجآت، وترك مسافة كافية موضحاً أن هذه الأمور هي من أبرز مسببات الحوادث.

ودعا المقدم النقبي السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من هذا القرار من خلال التوجه لتسديد المخالفات المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم القانونية والذي ينتهي العمل فيه يوم 28 الجاري، والاستجابة لأهداف القرار من خلال التزامهم بقوانين السير والمرور وتفادي المخالفات التي تزيد من تراكم الأعباء المالية عليهم.

وقال إن القيادة العامة لشرطة الشارقة أعلنت تعديل سرعات ضبط الرادار على شارع مليحة بالمنطقة الوسطى في الشارقة من 100 كيلومتر إلى 120 كيلومتراً في الساعة، على أن يضبط الرادار على سرعة 141 كيلومتراً في الساعة.