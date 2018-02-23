شرطة دبي تطيح عصابة الآسيويين الخمسة

أطاحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بعصابة آسيوية تتكون من خمسة أفراد، تجمعهم جنسية واحدة، وشراكة آثمة، هي التعاون على جلب المخدرات إلى الدولة، وترويجها بين أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين.

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن المتهمين الخمسة، تم القبض عليهم تباعاً، وذلك بفضل الخطة المحكمة التي وضعتها الإدارة للتمكن من أفراد العصابة جميعاً، وضبط ما لديهم من مواد مخدرة.

وأضاف أن المعلومات المهمة التي توفرت لدى فريق العمل، نتيجة لعمليات البحث والتحري التي أجراها عناصره عن المتهم الأول وشركائه، مكن رجال المكافحة من تحديد مسكنه الكائن في إحدى ضواحي مدينة الشارقة، ومداهمته بالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات في شرطة الشارقة.

وإلقاء القبض عليه وعلى شريك له يقيم معه في المنزل ذاته، وبتفتيش الغرفة التي يقيم فيها المتهمان، وتحت سرير مؤلف من طابقين، تم العثور على ثلاث حقائب متوسطة الحجم، فيها ما يزيد على 15 كغ من مخدر الهيروين، و2 كلغ و600 غرام من مخدر الكريستال.

وقال إن المتهم الثالث، تم التعرف إلى هويته ودوره الإجرامي، بعد إحضار المتهمين الأول والثاني إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وانتقلت على وجه السرعة، مجموعة من أفراد الفريق إلى منطقة المصفح بإمارة أبوظبي، حيث يقيم الأخير، وقامت بإلقاء القبض عليه بالقرب من مسكنه، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي.

وبمتابعة الإجراءات والاستفسار من المقبوض عليهم عن مصدر المخدرات، تبين أن العصابة كانت على صلة بتاجر مخدرات يقيم في الموطن الأصلي لأفرادها، والكميات التي ضبطت بحوزتهم، بحسب اعترافات المتهم الثاني، كانت بقصد الاتجار والترويج داخل الدولة.

اعترافات

وأضاف اللواء المنصوري، أن المتهم الأول اعترف بأنه أعطى كمية مما لديه من هذه السموم لأحد الأشخاص، بقصد تهريبها إلى خارج الدولة، فتحركت مجموعة من أفراد المكافحة بشرطة دبي فوراً إلى المكان الذي يوجد فيه المتهم الرابع بدبي الصناعية، وقامت بمباغتته وإلقاء القبض عليه، وبعد إخضاعه للتفتيش الذاتي.

والاستفسار عن المخدرات، تبين أنه سلمها لشخص خامس، بقصد تهريبها خارج الدولة، فتحرك الفريق من جديد، منتقلاً إلى مكان وجود المتهم الخامس، وألقى عليه القبض في المنطقة ذاتها.

مشيراً إلى أن كلا المتهمين تم إحضارهما إلى الإدارة مع المضبوطات التي عثر عليها داخل عدة أكياس بلاستيكية في شاحنة المتهم الخامس، وبلغ وزنها 7 كلغ 400 غرام من مخدر الكريستال، و2 كلغ و400 غرام من مخدر الهيروين، ليصبح إجمالي المضبوطات في هذه العملية 17 كلغ و400 غرام هيروين، و9475 غراماً من مخدر الكريستال المعروف بالشبو.