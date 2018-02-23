وفاة شخصين وإصابة 6 في حوادث الأسبوع الماضي بدبي

أصيب شخصان بإصابات بليغة الساعة 12 ظهر أمس في حادث تصادم بين 3 مركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى الشارقة عند القرية العالمية.

، وتبين أن مركبة من نوع فان ترانزيت كانت تسير في المسار الثاني اصطدمت بمركبة من نوع بيك أب كانت متوقفة أمامها ما أدى إلى اندفاع البيك أب وصدمه بيك آب آخر، وتبين أن عطلاً في الإطار سبب توقف البيك أب حسب إفادة قائد المركبة، كما وقع حادث آخر بين مركبتين أخريين.

كما توفي شخصان وأصيب 4 آخرين بإصابات متفاوتة في حوادث مرورية وقعت في الأسبوع الماضي بدبي.

وتفصيلاً ذكر العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الحادث الأول وقع عند الساعة 9:10 من مساء الاثنين على شارع داخلي في منطقة الخبيصي، حينما انحرفت دراجة نارية من مسارها الصحيح واصطدمت بمركبة من نوع بيك أب ثقيل، ومن خلال المعاينة تبين أن سائق الدراجة لم يستخدم الفرامل، الأمر الذي أسفر عنه وفاته متأثرا بإصاباته البليغة.

وفي حادث آخر وقع عند الساعة (9:43) من صباح يوم الثلاثاء على شارع داخلي في منطقة الصناعية (2) انحرفت مركبة من نوع ميني باص من مسارها واصطدمت بمقطورة كانت متوقفة خارج الشارع، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة، كما لحقت أضرار بليغة بالميني باص.

وأضاف إن الحادث الثالث وقع عند الساعة (8:41) من صباح الخميس على شارع داخلي بمنطقة المحيصنة، حينما تفاجأ سائق مركبة من نوع هوندا أكورد بدخول طفل للشارع، الأمر الذي أدى إلى دهسه وإصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر وقع مساء الأربعاء عند الساعة (15:15) على شارع الشيخ زايد بالاتجاه من أبوظبي إلى دبي، أصيب سائق مركبة من نوع بيك أب ثقيل بإصابات بليغة إثر اصطدام مركبته بأخرى رباعية الدفع أثناء قيامه بعملية التجاوز، الأمر الذي أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الحديدي الفاصل بين الشارعين ومن ثم تدهورها وسطة الطريق، مما أسفر عن إصابة السائق بإصابات بليغة، وتم نقله بواسطة النجدة الجوية إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولحقت بالمركبة الأولى أضرار بليغة ومتوسطة بالثانية، وبالحاجز الفاصل بين الشارعين.