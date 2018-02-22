آسيوي يحاول الانتحار تحت عجلات شاحنة في أبوظبي

حاول شخص آسيوي يدعى" أ. ش. ك " في العقد الأربعين من العمر، الانتحار بإلقاء نفسه متعمداً تحت عجلات إحدى الشاحنات أثناء مرورها في شارع حمدان بأبوظبي، ما أدى إلى إصابته بكسور في ساقيّه.

وصادف وقوع الحادث مرور إحدى دوريات الضبط المروري التي اتخذت إجراءاتها على الفور بإبلاغ مركز القيادة والتحكم، فيما حذرت شرطة أبوظبي في بيان لها من مثل هذه الحوادث التي تعد جريمة جنائية لمرتكبها الذي يتعمد إلقاء نفسه أمام المركبات قاصداً الشروع بالانتحار، أو ابتزاز السائقين في حال قبولهم بعدم الإبلاغ، أو التكسّب بطريقة غير مشروعة من خلال البحث عن التعويض المادي.

وأكدت، أنها على قدرة عالية، عبر عناصرها الشرطية وتقنياتها الحديثة، لمعرفة وتحديد مثل هذه الوقائع المشبوهة، وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.