تدهور خلاط إسمنت في أبوظبي

تدهورت شاحنة "خلاط إسمنت " في شارع المرور بأبوظبي ،نتيجة انعطافها بسرعة زائدة على تقاطع جريدة الاتحاد إلى جهة اليسار باتجاه شارع الشيخ راشد بن سعيد،ما تسبب في اصطدام مركبتين لحقت بهما أضرارأ دون وقوع أية إصابات، وعرقلة حركة السير والمرور.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً في تمام الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهر أمس( الأربعاء)،يفيد بوجود حادث انقلاب شاحنة(خلاط إسمنت)، في شارع المرور.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات انه تم تأمين موقع الحادث وإعادة انسيابية الحركة المرورية وتحويلها إلى تحت جسر آل نهيان وإزالة المركبات المتضررة عن الطريق،مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن سبب الحادث هو الحمولة الزائدة والانعطاف بسرعة أدت لتدهور الشاحنة .

وشدد الحميري على ضرورة التزام سائقي الشاحنات " خلاطات الاسمنت" بالحمولة المقررة وخفض السرعات خاصة عند الانعطاف للتحكم في الشاحنة وتفادي تدهورها بسبب حمولتها .