"مكافحة المخدرات" بشرطة رأس الخيمة تضبط 19 مروجاً ومتعاطياً

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المتميزة التي بذلتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، في القبض على ( 19 ) مروجاً ومتعاطياً من عدة جنسيات مختلفة عدة، خلال الشهر الماضي، من خلال تشكيل فرق عمل أمنية تم توزيعها في مختلف أنحاء إمارة رأس الخيمة، حيث تــم القبض على المروجين الذين يعملون على تـــرويج أنواع مختلفة من المواد والعقاقير المخدرة، من خلال (18) عملية منفصلة، ليبلغ عدد المضبوطين فيها (19) شخصا، مشيداً بجهود وزارة الداخلية والتنسيق بين إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة لتحقيق أهداف وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما صرح به سعادة العميد عدنان علي الزعابي، مدير إدارة مكافحة المخدرات، إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة، من مصادرها الخاصة، تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة يروّجون ويتعاطون المواد والعقاقير المخدرة، وهذه المجموعات توجد في أماكن مختلفة من الإمارة، وليسوا على معرفة أو دراية ببعضهم البعض وعلى الرغم من تفرقهم وتوزعهم في مناطق متفرقة من الإمارة، إلا أنه تم وضع خطة احتوت على فرق عمل بحث وتحرٍ لجمع الاستدلالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم العمل بدقة وسرعة لتحقيق أفضل النتائج المتميزة في زمن قياسي، وخلال الفترة المحددة مسبقاً تمت مداهمتهم، وتم القبض على عليهم،

بحوزتهم مواد مختلفة من العقاقير المخدرة، والأدوات الخاصة بالترويج والتعاطي، لتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد أشاد العميد عدنان الزعابي بالدعم الذي قدمه القائد العام للشرطة، لإدارة مكافحة المخدرات، ما كان له الأثر الكبير في تميّز الإدارة، وتمكينها من تعزيز الأمن وفرض سلطة القانون في المجتمع.