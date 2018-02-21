شرطة أبوظبي تنقذ طفلاً ترك بمفرده داخل مركبة بالبطين

أنقذت شرطة أبوظبي طفلاً ترك بمفرده داخل مركبة في منطقة البطين وتعاملت مع الحادث على وجه السرعة .

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة من مساء أمس ( الثلاثاء)،يفيد بوجود طفل بمفرده داخل مركبة في منطقة البطين بأبوظبي.

وعلى الفور تحركت عناصر من الدفاع المدني والطوارئ والسلامة العامة (الإسعاف)،والدوريات الجنائية بشرطة أبوظبي، إلى مكان الحادث وتعاملت مع الحادث خلال زمن قياسي.

وحذر العميد محمد معيوف الكتبي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي من عواقب ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، ما يؤدي إلى تعريض حياتهم لمخاطر الاختناق ، حاثاً أولياء الأمور على الالتزام باشتراطات السلامة العامة في هذا الشأن لحماية الأبناء.

وأوضح أن معظم الحوادث التي تقع تكون نتيجة سوء تقدير من الوالدين أو مصطحبي الأبناء ينجم عنها إهمال غير مقصود قد يؤدي إلى حالة اختناق الأبناء داخل السيارة بسبب حرارة الجو التي تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون داخل السيارة، إضافة إلى تسرب بعض الغازات السامة من المقاعد.

وقال أن هناك بعض الحوادث تقع عادة نتيجة لإهمال الأهل والسماح للأطفال بالعبث بمفتاح المركبة ما ينتج عنه إغلاقها من الداخل بواسطة الريموت كونترول وخصوصاً الحديثة منها.