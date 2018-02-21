وفاة مصابة حريق بناية البطينة في الشارقة

توفيت صباح اليوم سلمى بابكر في الثلاثينيات من العمر ، عربية الجنسية ، والتي أصيبت باختناق في حريق بناية البطينة بالشارقة والذي راح ضحيته 5 من أشخاص اختناقا، منهم مغربية وطفلاها، وامرأة باكستانية وآخر هندي، حيث ظلت المتوفاة طريحة العناية المركزة بمستشفى الكويت 9 أيام وهي في حالة موت سريري.

وقال أحمد بابكر 48 عاما، موظف بكهرباء ومياه الشارقة والذي أصيب باختناق في الحريق وأدخل مستشفى الكويت وخرج منه مشافا بأن زوجته ظلت طريحة العناية المركز في غيبوبة طيلة 9 أيام تتلقى فيها العلاج، وأنه تم نقلهما إلى مستشفى الكويت نتيجة لإصابتهما باختناق، وأن زوجته كانت تعاني من مرض الربو ما زاد حالتها حرجا.

من جهتها أكدت آمنة علي كرم مدير مستشفى الكويت في الشارقة أن الحالة الصحية التي دخلت بها المتوفاة قسم الطوارئ بمستشفى الكويت كانت حرجة نتيجة لتعرضها لاختناقات شديدة جراء استنشاق الأدخنة المتصاعدة من احتراق الشقة لكونها تعاني من مشكلات في التنفس ، ومصابة بالربو ولم تتحمل حالتها التعرض للأدخنة بصورة كبيرة كما كان في الحادث الذي انتشرت فيه الادخنة بصورة مكثفة ،لافتة الى أن قسم الطوارئ استقبل كافة الحالات التي أتت بسبب الحريق ، وتعامل معها بصورة سريعة من خلال فريق طبي متواجد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للحالتين ، ومنها زوج المتوفاة حيث استقرت حالته وتم تخريجه من المستشفى .