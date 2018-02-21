«أنا أحبُّكِ» تُكلّف سائق سيارة أجرة ألف درهم

غرّمت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس سائق سيارة أجرة "آسيوي" أتم عقده الرابع من العمر، ألف درهم لإدانته بهتك عرض طالبة عمرها 16 عاماً، بأن وجّه لها عبارات غزل تنم عن إعجابه بها بأن قال لها باللغة الإنجليزية «أنا أحبـك»، بنية إقامــة علاقـة حـب وصداقــة معها بالرغــم مــن رفضهـا ذلك.

وأفادت الطالبة النيابة العامة بأنها تعرفت على السائق قبل الواقعة بحوالي 3 أسابيع، وبأنها اتصلت به باعتباره سائق أجرة، وسبق وأن قام بتوصيلها من مدرستها في الشارقة إلى مقر سكنها بدبي، وطلبت منه أن يقلها من مقر سكنها إلى الشارقة لحضور حفلة عند أحد أصدقائها، فأوصلها ثم اتصلت به بعد حوالي 3 ساعات وطلبت منه أن يعيدها إلى مقر سكنها فوافق وحضر وصعدت معه.

وأضافت: إن السائق فاجأها أثناء رحلة العودة بعبارة «أنا أحبك» باللغة الإنجليزية، ثم أمسك يدها، فسحبتها على الفور، وتمكن من سحب خاتم أصبعها، وأخذ يكـرر تلك العبـارة إلـى أن وصلـت مقـر سكنهـا.

وحتى تضع حداً له اصطحبت أصدقائها الذين اصطحبوه إلى مركز الشرطة.