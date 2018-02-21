يستغلان مكان عملهما في سرقة الدجاج واللحم المجمّد

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية سرقة 3 كراتين دجاج مجمد، وثلاثة كراتين لحم مجمد المتهم فيها شاب عربي الجنسية وآخر آسيوي يعملان في أحد الأندية بالشارقة، ووجهت لهما الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمود بكر تهمة السرقة من المكان الذي يعملان فيه.

واعترف الشاب العربي بالسرقة، مبدياً ندمه عما بدر منه من سلوك، قائلاً: إنه يعمل في النادي منذ مدة، ولا يدري لماذا فعل ذلك وإنه يعيش في الدولة منذ ثماني سنوات لم يقترف خلالها أي جريمة ولم يسجل حتى مخالفة مرورية واحدة طالباً الرحمة والرأفة.

مضيفاً إن المتهم الآسيوي الذي معه لم يكن يعلم أن الدجاج واللحم المجمد مسروق وأنه أعطاه إياه على سبيل الأمانة ليضعه عنده، لكن المحكمة واجهت المتهم الثاني بأقواله في محضر التحقيقات أمام النيابة العامة بأن المتهم الأول سلمه المسروقات لكي يقوم ببيعها والتصرف بها واقتسام ثمنها مناصفة، لكنه تراجع عن اعترافاته وقال إنه لا يعلم بأنها مسروقة وأنكر تهمة الاشتراك بالسرقة بأخذ الكمية في ظروف تحمل على الاعتقاد أنها مسروقة.

المتهمان قدما طلباً بالتكفيل، لكن الهيئة القضائية أمرت بتأجيل القضية لجلب شاهد الإثبات، واستمرار حبس المتهمَين.