6 أشهر حبساً لآسيوي تحرّش بربّة بيت

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، شاباً آسيوياً في الثلاثينيات من العمر، بالحبس 6 شهور والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بالتسلل إلى سكن مؤذن مسجد، والتحرش بزوجته أثناء نومها، مستغلاً توجه الزوج إلى رفع أذان الفجر.

وجاء في تفاصيل هذه القضية، التي نظرتها «الجنايات» قبل نحو شهر، أن الشاب المذكور، دخل إلى مسكن المؤذن الملاصق للمسجد الذي يخدم فيه، وهتك عرض الزوجة، ثم توجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، بعد انكشاف أمره من قبل المجني عليها، التي صرخت مفزوعة بأعلى صوتها، استنكاراً لفعلته الخسيسة.

وقالت الزوجة خلال التحقيقات النيابية، أنها تفاجأت بالشاب وهو يلمس جسدها، بينما كانت تغط في نوم عميق، وظنته في بداية الأمر زوجها، لكنها فُزعت عندما استيقظت.