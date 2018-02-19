آسيوي خمسيني يطلب إصدار إقامة بتوقيع خليجي متوفّى

مثل رجل خمسيني (م،ع) آسيوي الجنسية - أمام محكمة جنايات الشارقة أمس، حيث وجهت له الهيئة القضائية تهمة تزوير توقيع يعود لشخص خليجي متوفى ودمغه على محرر رسمي هو طلب إقامة واستخدامه لدى الجهات الرسمية بالرغم من علمه أنه مزور.

ووجّهت المحكمة للمتهم الذي صدر بحقه حكم غيابي قضى بسجنه خمس سنوات، وتحديدا في ديسمبر من 2017 وفق التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في تزوير محرر رسمي (طلب لإصدار الإقامة)، وتقديم هذا المحرر على الرغم من علمه بأنه مزور. وقال المتهم إنه لا يعلم بأن التوقيع الذي على الطلب مزور وأن الأوراق سلمها لشخص اسمه محمود لإتمام اجراءات الإقامة، وأنه لم يقم بتوقيع الطلب عوضا عن الرجل المتوفى، وعند تسليمه الأوراق لم تكن موقعة.

المتهم قال في الجلسة التي ترأسها القاضي محمود أبكر إنه أراد تجديد إقامته ولم يقم بأي تزوير ولا يعلم من وقّع الأوراق محل الواقعة. المحامي الحاضر مع المتهم سالم ساحوه طلب استمرار كفالة موكله وأجلا لتقديم الدفاع وعليه تمّ تأجيلها لـ 28 فبراير الجاري.