رجل أعمال يعود من إجازته ليجد رصيده «صفراً» في حسابه

تفاجأ رجل أعمال خليجي لدى عودته إلى الدولة بعد قضاء إجازة في موطنه، بأن رصيده في البنك صفر، وأن المليون و356 ألف درهم التي كانت في حسابه قد تم الاستيلاء عليها دون علمه، مثلما تفاجأ بأن رقم شريحة الاتصال الخاصة به ملغاة، ولا تعمل، ليكتشف بالتعاون مع الشرطة بأنه وقع ضحية عملية تزوير وسرقة من قبل شريك آسيوي.

وبحسب ما جاء في ملف هذه القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس فإن «الشريك» زور طلب استخراج شريحة اتصال «بدل فاقد» والمسجلة باسم المجني عليه، كما زور توكيلاً خاصاً بالأخير منسوبٌ صدورُه إلى محاكم دبي، إضافة إلى تزوير بطاقة هوية صادرة من بلد المجني عليه، قبل أن يقدم تلك المستندات المزورة إلى موظف في شركة لديها وكالة معتمدة من شركة مزود خدمات اتصالات، عند طلبه استخراج الشريحة «بدل فاقد».

وأضافت النيابة أن المتهم تمكن مع آخر هارب من الاستيلاء على مليون و356 ألف درهم العائدة ملكيتها للمجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية، وصفةٍ غير صحيحة، موضحة أن المتهم تمكّن من استخراج شريحة بدل فاقد باسم المجني عليه والمسجل من قبل الأخير بحسابه المصرفي لدى أحد البنوك، والموصول بالأنظمة الخاصة بالبنك، الأمر الذي أتاح له ولشريكه الوصول إلى رموز التوثيق الخاصة بالرسائل النصية القصيرة.