وفاة خليجي وإصابة ثلاثة بحادث في رأس الخيمة

لقي شخص خليجي مصرعه متأثراً بجروحه البليغة ، فيما أصيب ثلاثة آخرين كانوا برفقته من نفس الجنسية تتراوح أعمارهم بين (23 إلى 30 عاماً) لإصابات متفاوتة بين البليغة والمتوسطة إثر انحراف وتدهور مركبتهم التي كانوا يستقلونها بإحدى المناطق في إمارة رأس الخيمة .

وقال العقيد إبراهيم محمد مطر رئيس مركز شرطة الرمس الشامل إنه ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عند تمام الساعة (2:30 فجرا) يفيد بوقوع حادث انحراف لمركبة ثم تدهورها ووقوع إصابات ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ ، وتبين خلال المعاينة الأولى وبعد التحقيقات الأولية ، أن المركبة كانت تسير بمسارها الصحيح من منطقة النخيل باتجاه منطقة الرمس ، وعند إحدى المنحنيات انحرفت المركبة عن سائقها ولم يستطع السيطرة عليها مما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الاسمنتي الفاصل بين الاتجاهين ثم تدهورها .

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بليغة إلى متوسطة للسائق والثلاثة ركاب الآخرين الذين كانوا برفقته ، إلا أن أحدهم توفي لاحقاً متأثراً بإصابته البليغة بعد وصوله للمستشفى ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

ووجه رئيس مركز شرطة الرمس الشامل السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة خاصة في الأماكن والطرق التي تشهد أعمال طرق وصيانة وضرورة القيادة بسرعات منخفضة لضمان السيطرة على المركبة وعدم انحرافها ، متمنياً من الجميع التقيد بالتعليمات وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية .