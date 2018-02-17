وفاة طفلة وإصابة أسرتها في حادث على طريق دبي - العين

توفيت طفلة في الصف التاسع، فيما أصيب والدها الأستاذ في جامعة الإمارات ووالدتها وأختاها وكلهم من جنسية عربية على طريق دبي العين، أمس، بعدما فقدت والدتهن السائقة السيطرة على المركبة التي كانت تقلهم إلى دبي.

تفاصيل

الأم فقدت السيطرة على المركبة، فانحرفت الأخيرة نحو منطقة رملية على جانب الشارع لتتفاجأ بوجود حفرة، الأمر الذي أدى إلى انقلابها عدة مرات، وهو ما أدى إلى تطايرهم من المركبة.

علاج

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى راشد في دبي، وتعرض الأب الذي يعمل أستاذاً في جامعة الإمارات وأفراد العائلة لإصابات حرجة.

يشار إلى أن الأم معلمة لمادة الفيزياء في مدرسة خاصة.