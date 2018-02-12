العثور على جثة طفل في مكب نفايات بالشارقة

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة مجهول الهوية، وجدت ملقاة داخل مكب للنفايات في منطقة الصجعة الصناعية من قبل أحد عمال النظافة التابعين لبلدية الشارقة، وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث هرعت فرق الشرطة والمختبر الجنائي ومسرح الجريمة والوحدات المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وقامت فرق البحث والمختبر الجنائي برفع البصمات والأدلة والآثار الموجودة في الموقع، وتم نقل الجثة إلى المختبر الجنائي وإحالة القضية إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق في الواقعة التي تقع ضمن دائرة اختصاصه، والبحث وعمل التحريات اللازمة للاستدلال على مرتكبي الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراءها.