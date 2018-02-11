مطار أبوظبي: تأخير 15 رحلة وتحويل 5

شهد مطار أبوظبي الدولي تأخير 6 رحلات مغادرة صباح أمس تابعة لشركات محلية وعالمية بسبب التأخير في الوصول إلى المطار جراء الأحوال الجوية غير المواتية للطيران بسب الضباب الكثيف وذلك في الساعات الأولى من الصباح والذي نجم عنه خفض مستويات الرؤية الأفقية في أجواء المطار إلى ما دون 150 متراً إضافة إلى تحويل 4 رحلات 3 منها إلى الشارقة وواحدة إلى العين.

وتم إلغاء رحلة واحدة كانت مجدولة للقدوم من الهند وذلك لكون أطقم الطيران غير مؤهلة للهبوط في مثل هذه الأجواء لضمان تطبيق أنظمة ولوائح السلامة في العمليات أثناء أجواء الرؤية المنخفضة.

كما شهد مطار أبوظبي أول من أمس تأخير إقلاع 9 رحلات تابعة لشركات محلية وعالمية من أبوظبي إلى وجهات مختلفة حول العالم.