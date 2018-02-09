متعثر دراسياً يدفعه الخوف من والده للانتحار بجامعة في دبي

توفي طالب آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 21 عاماً بعد أن أقدم على الانتحار في حرم جامعي في دبي، ملقياً نفسه من الطابق الخامس.

وتبين أنه فُصل من الجامعة منذ عامين وخاف من والده الذي كان برفقته في نفس اليوم لدفع المصروفات الخاصة به دون علمه بأن نجله متعثر دراسياً.

وقال مصدر أمني إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في شرطة دبي الساعة 10:30 صباح الخميس الفائت للإبلاغ عن وجود جثة شاب سقط من أحد الطوابق بإحدى الجامعات وعلى الفور انتقلت دورية أمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ اللازم.

وتابع المصدر، إنه وفقاً لصديق مقرب للطالب، فإن المتوفى قدم إلى الجامعة مع والده لدفع الرسوم، وأخبر والده أنه يريد استخدام الحمام، بعد ذلك قفز من الطابق الخامس.

وبين المصدر أن صديق المتوفى قال إن الضحية كان طبيعياً تماماً عندما تحدث الليلة التي سبقت الحادث، وإنه لم يلاحظ أي علامات اكتئاب عليه، مبيناً أن الحادث مأساوي وصدم الجميع.

واستبعد المصدر وجود أي دافع إجرامي.

وقالت الجامعة في بيان لها: «نود أن نعرب عن خالص تعازينا لأفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء، ونحن نعمل عن كثب مع السلطات المعنية».