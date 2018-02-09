3500 درهم خدمة إنترنت لم يطلبها

نظرت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة، قضية، المتهم فيها شخص من جنسية آسيوية، قام بطلب توصيل خدمة إنترنت، مستخدماً اسم شخص آخر.

حيث تفاجأ المجني عليه بمطالبات مالية من قبل شركة اتصالات بقيمة 3500 درهم، مترتبة عليه نظير توصيل خدمة إنترنت وصلته برسالة نصية على رقم هاتفه تفيد بذلك، موضحاً عند سؤال الهيئة القضائية له بأنه لا يعرف المتهم الماثل، ولم يسبق أن تعامل معه.

وقال المشتكي: إنه توجه إلى المقر الرئيس للمؤسسة في الشارقة، نافياً أن يكون قد تقدم بأي طلب لدى اتصالات، سوى طلب خط هاتف قبل عام 2015، وأنه لا يتذكر أنه أعطى هويته لأي شخص، وكرر في الجلسة أنه لم يسبق وأن قدم لطلب خدمة الإنترنت، وعليه، واجهت المحكمة المتهم الذي أحضر من محبسه بتهمة تقديم الطلب باسم الشاكي، أنكر التهمة .