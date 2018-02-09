حبس 3 آسيويين خطفوا سائقاً وسرقوه

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، ثلاثة آسيويين عاطلين عن العمل بالحبس مدد تتراوح بين شهر وسنة، والإبعاد عن الدولة، لإدانتهم بانتحال صفة رجال التحريات، وإيقاف سائق مركبة نقل ديزل في منطقة رأس الخور الصناعية بحجة أنه مخالف لقوانين نقل المواد الخطرة، قبل أن يخطفوه بالمركبة التي كانت معهم وأشهروا في وجهه سكيناً بينما كانوا متوجهين به نحو منطقة واحة السيليكون، من أجل تخويفه وسرقته.

وجاء في التحقيقات أن الجناة سرقوا من المجني عليه 64 ألف درهم مملوكة لشركة لتجارة الديزل، ومبلغاً نقدياً قيمته 400 درهم وهاتفين نقالين، ومن ثم تركوه وفروا من المكان .