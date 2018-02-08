مصادرة 18 كيلوغرام مواد تجميلية منتهية الصلاحية في رأس الخيمة

صادرت بلدية رأس الخيمة 18 كيلوغراماً من المواد التجميلية منتهية الصلاحية وغرمت 79 محلاً تجارياً ضمن الحملة التي نظمتها إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن مفتشي البلدية كثفوا حملاتهم على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالنساء في أنحاء الإمارة خلال الشهر الماضي، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وسلامة وصلاحية المواد والأدوات المستخدمة.

وأكدت الطنيجي أن مفتشي البلدية يطبقون البرامج واللوائح على المنشآت التجارية والغذائية كافة، للتصدي بحزم لأي مخالفات تمس صحة أفراد المجتمع، مشيرة إلى تنفيذ 379 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي تم خلالها تفتيش 1142 محلاً تجارياً حيث تم ضبط ومخالفة 79 محلاً مخالفاً للقوانين والاشتراطات الصحية، فيما تعاملت الإدارة مع 20 شكوى منها 13 شكوى غذائية و5 شكاوى بيطرية و3 شكاوى بيئية وصحية.