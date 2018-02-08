5 سنوات سجناً والدِّية لقاتل زوجته

قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بمعاقبة المواطن «ر. م»، بالسجن لمدة 5 أعوام، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لقتله زوجته نتيجة لخلافات عائلية وقعت بينهما منتصف العام الماضي، و6 أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة.

وكانت محكمة جنايات في رأس الخيمة، قضت بسجن المتهم 15 عاماً، بتهمة قتل زوجته بالرصاص، فيما خفّضت محكمة استئناف الجنايات الحكم الصادر من محكمة درجة أولى، إلى خمس سنوات، استناداً إلى أن المتهم ارتكب جريمته وهو في حالة استفزاز، وأحالت محكمة التمييز، القضية إلى استئناف الجنح. وتشير أوراق القضية، إلى قيام المتهم بإطلاق النار على زوجته داخل منزلهما في إحدى مناطق الإمارة، نتيجة لنشوب خلافات عائلية.