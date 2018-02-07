مواصلة النظر في «مشتري الرقم 1»

أكدت دائرة القضاء بأبوظبي أن محكمة الاستئناف لم تحكم في القضية المعروفة بـ «مشتري لوحة رقم 1» بعد، وأن القضية مازالت قيد المداولة، مشيرة إلى أن الخبر ورد بطريق الخطأ. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت العام الماضي حكما بسجن المتهم لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بمحاولة شراء الرقم بشيك من دون رصيد.

وذلك على خلفية اشتراكه في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة «الإمارات للمزادات»، حيث قام بالمزايدة على الرقم «1»، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم «1» لصالحه قام بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له.