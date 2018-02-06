السيطرة على حريق في بناية سكنية بأبوظبي

شب حريق بسيط اليوم الثلاثاء، في بناية "مطعم زهرة لبنان" بشارع الشيخ هزاع بن زايد، في أبوظبي، ونجحت فرق الدفاع المدني في أبوظبي في السيطرة على الحريق.

التفاصيل لاحقا