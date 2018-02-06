السيطرة على حريق في بناية سكنية بأبوظبي

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شب حريق بسيط اليوم الثلاثاء، في بناية "مطعم زهرة لبنان" بشارع الشيخ هزاع بن زايد، في أبوظبي، ونجحت فرق الدفاع المدني في أبوظبي في السيطرة على الحريق.
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