السيطرة على حريق في بناية سكنية بأبوظبي

شب حريق بسيط اليوم الثلاثاء، في بناية "مطعم زهرة لبنان" بشارع الشيخ هزاع بن زايد، في أبوظبي، ونجحت فرق الدفاع المدني في أبوظبي في السيطرة على الحريق.
التفاصيل لاحقا
شب حريق بسيط اليوم الثلاثاء، في بناية "مطعم زهرة لبنان" بشارع الشيخ هزاع بن زايد، في أبوظبي، ونجحت فرق الدفاع المدني في أبوظبي في السيطرة على الحريق.
التفاصيل لاحقا
جدد المركز الوطني للأرصاد مناشدته مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر أحيانا على معظم المناطق الساحلية والداخلية من الدولة.
تفاجأت اسرة يمنية تضررت من احداث عدن الاخيرة بفريق الهلال الاحمر الاماراتي يقدم لها خدماته الاغاثية ويخفف عنها ما لحق بها من اضرار مادية ونفسية نتيجة تعرض منزلها لمقذوف أثناء المواجهات التي شهدتها عدن
شب حريق بسيط اليوم الثلاثاء، في بناية "مطعم زهرة لبنان" بشارع الشيخ هزاع بن زايد، في أبوظبي، ونجحت فرق الدفاع المدني في أبوظبي في السيطرة على الحريق.
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحتفل كلية الشرطة صباح غد " الأربعاء" بتخريج الدفعة الثامنة والعشرين من مرشحي الضباط ودورة الجامعيين الثامنة والعشرين ودورة الجامعيات الثانية عشرة وحملة الماجستير وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى ميلوش زيمان - رئيس جمهورية التشيك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ
أكد سعادة أحمد عبد الرحمن البنا سفير الإمارات لدى الهند، أن الزيارة المرتقبة لناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي للإمارات الأسبوع المقبل ستشهد التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية والفضاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.
أدى حادث تصادم وقع اليوم بين 44مركبة في حوالي الساعة "الثامنة و8 دقائق " صباحاً على شارع الشيخ محمد بن راشد " طريق
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية تعزيز مهنة الصيد والارتقاء بها لخدمة المجتمع كونها إحدى المهن المتأصلة في المجتمع الإماراتي،
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مواصلة العمل واستمرار الجهود الكبيرة في مختلف المجالات البيئية،