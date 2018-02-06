25 ألف درهم تدفع آسيوياً إلى السجن المؤبّد

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس شاباً آسيوياً بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بحيازة مادة مخدرة ومؤثرين عقليين بقصد الترويج عبارة عدد «4» لفافات بلاستيكية تزن إجمالياً 855 غراماً تحتوي على مادة الهيروين و8 أكياس بلاستيكية ولفافة بلاستيكية تحتوي على مادة بلورية تزن إجمالياً 1877 غراماً تحتوي على مادة ميثا فيتامين وعدد 5075 قرص ترامادول.

وأظهرت التحقيقات في هذه الواقعة التي جرت في شهر يوليو الماضي أن المدان حضر إلى الدولة بموجب طلب من شخص من موطنه من أجل تسليم المواد المخدرة المضبوطة للمتعاطين مقابل حصوله على 25 ألف درهم، إلا أن مخططه لم يكتمل بعدما تم ضبطه متلبسا أثناء تسليم احدى الطلبيات إلى متعاطٍ.

وجاء في ملف القضية أن شرطة دبي تلقت معلومات حول ترويج المدان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على الأشخاص الراغبين مقابل مبالغ مالية، وأنه بصدد وضع كمية من مخدر الهيروين بالقرب من مقر سكنه في المدينة العالمية، وتحديدا بجانب إحدى السيارات الموجودة.

ولدى التحري عن المروج المذكور، شوهد وهو يخرج من مقر سكنه متوجها إلى أحد المواقف في الحي الذي يقطنه، كما شوهد وهو يضع شيئا أسفل شاحنة بيضاء اللون، قبل مداهمته على الفور وإلقاء القبض عليه وتفتيشه.

كما اقر «المروج» انه أثناء ما كان متواجدا في موطنه، طلب منه أحد الأشخاص هناك السفر إلى دبي، والتوجه إلى مقر سكنه في المدينة العالمية، وأبلغه بأنه سوف يعثر على المخدرات المضبوطة داخل الشقة، وعليه أن يقوم بانتظار التعليمات بخصوص توزيعها على المتعاطين.