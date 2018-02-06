محاكمة موظف تورّط في قضية رشوة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية موظف حكومي متهم عربي بتقاضي رشوة مالية قيمتها 500 درهم «طلب عطية لنفسه» مقابل تخليص معاملة شركة تعمل في مجال الإنشاءات بطريقة غير قانونية، إخلالاً بواجبات عمله، فيما أنكر المتهم التهمة الموجهة له أمام القاضي محمود أبكر رئيس محكمة جنايات الشارقة، وقال: إنه «لم يطلب المبلغ» متراجعاً عن اعترافاته السابقة.

وبسؤال المحكمة للشاكي، تبين أن المشتكي كان يراجع في إحدى المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، والتي يعمل فيها المتهم مسّاحاً.

وكانت النيابة قد حققت في الواقعة وأحالت المرتشي إلى القضاء، لاقترافه جناية طلب رشوة، مستغلاً وظيفته، وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم «ع. ك. ا» وهو عربي الجنسية يعمل مسّاحاً في دائرة حكومية طلب رشوة من مهندس يعمل في شركة إنشاءات عقارية. وحجزت المحكمة القضية للحكم يوم 12 الجاري مع استمرار حبس المتهم ومنحه حق تقديم مذكرة دفاعية عن نفسه يسرد فيها حيثيات ما حصل.