سائق أجرة يغازل مراهقة إلى حدّ التحرش

يواجه سائق سيارة أجرة آسيوي أتم عقده الرابع، تهمة هتك عرض طالبة أميركية عمرها 16 عاماً، بأن وجه لها عبارات غزل تنم عن أعجابه بها، إضافة إلى الإمساك بيدها أثناء ركوبها معه على المقعد المجاور لمقعده، وأخذِ خاتمها من إصبعها ووضعه في يده تعبيراً عن حبه لها ونيته في إقامة علاقة حب وصداقة معها على الرغم من رفضها ذلك.

وأفادت الطالبة للنيابة العامة بأنها تعرفت إلى المتهم قبل الواقعة بنحو 3 أسابيع، وبأنها اتصلت به باعتباره سائق أجرة وسبق أن قام بتوصيلها من مدرستها في الشارقة إلى مقر سكنها بدبي، وطلبت منه أن يقلها من مقر سكنها إلى الشارقة لحضور حفلة عند أحد أصدقائها.

وأضافت أن السائق فاجأها أثناء رحلة العودة بعبارة «أنا أحبك»، ثم أمسك يدها.

وتابعت أن المتهم لم يكتف بتحرشه بها في أثناء الرحلة، بل أرسل لها عدة رسائل نصية على برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) يعبر فيها عن حبه لها، طالباً منها الحضور إلى مقر سكنها من باب الصداقة، فرفضت، وحتى تضع حداً له، اتصلت المجني عليه به بحجة إعطائه الأجرة، فحضر في اليوم التالي وأخذ قيمة الأجرة بحضور أصدقائها الذين اصطحبوه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تحرشه بها.