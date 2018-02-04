5 سنوات سجناً للمغرد عبدالله الصالح لإساءته لرموز الدولة

دانت محكمة الجنايات الكويتية، المدعو عبدالله الصالح، بتهم نشر تغريدات تسيء إلى رموز دولة الإمارات، والترويج وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة ومغرضة، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأفاد المحامي علي : أنه قام وزميله المحامي حسن الريامي، خلال شهر نوفمبر من عام 2017 بتوكيل المحامي حسين طلال حسين من دولة الكويت، بمهام فتح البلاغ الجزائي في دولة الكويت ضد المدعو عبد الله الصالح والحضور والمرافعة والمتابعة في كل ما ينشأ عن هذه البلاغات من قضايا، والحضور نيابة عنا أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة وتقديم المذكرات وصحائف الادعاء بالحق المدني والبلاغات، بصفتنا أحد أفراد مجتمع دولة الامارات وامضاء الأوراق الخاصة بالدعوى وحضور التحقيق والتبليغ.

وقال :إن الكويت ستعمل على إصدار مذكرة لإلقاء القبض على عبد الله الصالح الهارب إلى الخارج في حال عدم حضوره شخصياً لتنفيذ الحكم الصادر في حقة.

وأضاف علي المنصوري : إن المحامي حسين طلال، شرع فور تسلمه التوكيل الرسمي في إقامة دعوى قضائية ضد المدعو عبد الله الصالح، مشيرا إلى أنه بعد إحالة الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة، اعلنت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المبينة بأمر الاحالة، إلا أنه تغيب عن الحضور، لتتم محاكمته غيابياً وفقا للقانون.

وحول الاجراءات التي ستتم اتخاذها حال عدم تنفيذ المتهم للحكم الصادر في حقه، قال المنصوري : بعد أن صدر الحكم، سيتم التعميم على المدعو عبد الله الصالح، وابلاغ الجهات المعنية في مختلف دول العالم عن المتهمين، بحسب الاتفاقيات الدولية الموقعة، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تعقب وملاحقة عبد الله الصالح، للقبض عليه وتسليمه لدولة الكويت، وذلك لتنفيذ ما صدر بحقه من احكام قضائية.