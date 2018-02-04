عربيّة تعتدي على خادمتها.. والجار ينقذها بالشرطة

كشف العميد عبد الله خادم المعصم مدير مركز شرطة بر دبي انه تم تسجيل قضية اعتداء ضد سيدة من الجنسية العربية بعدما قامت بضرب خادمتها وانه تم تلقي البلاغ عن طريق أحد الجيران الذي لاحظ وجود علامات عنف على الخادمة وقام بإبلاغ العمليات التي حولت البلاغ إلى المركز وتم إرسال دورية إلى العنوان وتبين أن الخادمة تعرضت فعلاً للضرب وأنها لم تعرف كيف تصل إلى الشرطة في ظل خوفها من مخدومتها، وتم فتح بلاغ بالواقعة وتحويل الخادمة إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرش

وقال العميد عبد الله إنه من ضمن القضايا التي سجلها المركز حالة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تعرضت للتحرش من قبل مزارع بالمنزل الذي تقطنه وعندما ورد البلاغ من الأم بعد أن علمت بالأمر من شقيقة الطفلة ألقي القبض على المزارع وتسجيل قضية بحقه وإحالته للمحاكمة، والعمل على علاج الطفلة نفسياً من قبل المختصين، داعياً أولياء الأمور إلى عدم ترك أطفالهم بمفردهم والتأكد من عمال المنازل ومراقبتهم إضافة إلى توعية الطفل بكيفية التصرف وحماية نفسه وإبلاغ الأهل في حالة اقتراب أحد منه بطريقة غريبة.

22 ألف ضحية

وأضاف العميد المعصم في تصريحات صحفية أن شعبة التواصل مع الضحية بالمركز تواصلت مع 22 ألفاً و281 من ضحايا الحوادث المرورية والجنائية من بينها 14 حالة تتعلق بأطفال، إضافة إلى 71 قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنساء، وان قضايا الأطفال غالباً ما تكون عنفاً جسدياً أو نفسياً وهذه القضايا تأخذ اهتماماً كبيراً من قبل جميع المسؤولين في المركز والمتخصصين في التحقيق في قضايا الأطفال.

انخفاض

من جانب اخر قال العميد عبد الله خادم المعصم: إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في وفيات الحوادث المرورية في منطقة اختصاص المركز إلى 24 حالة وفاة خلال العام الماضي مقابل 31 وفاة في عام 2016، وتبين أن الانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط السير من اهم أسباب حوادث الوفيات على الطرق والشوارع التابعة للمركز، ولذلك تم خلال العام التركيز على تلك المخالفات المرورية وضبط مرتكبيها ومخالفتهم ونتج عن ذلك خفض الوفيات، منوهاً إلى انه تم إصدار 52 ألف تقرير لحادث بسيط بدون إصابات العام الماضي مقابل 63 ألفاً و666 تقريراً لحادث بسيط بدون إصابات في 2016.

ولفت المعصم إلى أن إجمالي بلاغات الحوادث المرورية سجل 1361 بلاغاً في 2017 مقابل 1371 بلاغاً في 2016، وتم تسجيل 112 ألف مخالفة مرورية بانخفاض عن العام الأسبق والذي بلغت المخالفات المرورية المسجلة 127 ألف مخالفة، منوهاً إلى أن المركز يقوم بعدد من الحملات المرورية التوعوية ومنها حملة دوريات أمن المدارس التي تم الإعلان عنها مؤخراً.