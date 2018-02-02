وفاة آسيوي وإصابة آخرين في حادث سير برأس الخيمة

لقي شخص من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 42 عاماً مصرعه متأثراً بجروحه البليغة إثر تعرضه لحادث انحراف واصطدام مع شاحنة، فيما أصيب شخصان آخران من نفس الجنسية في العقد الثالث من العمر بإصابات متفاوتة بين المتوسطة والبليغة في أحد الطرق برأس الخيمة.

وأشار العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انحراف واصطدام ووقوع إصابات، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين خلال المعاينة الأولى أن الحادث وقع بينما كانت المركبة "مركبة أجرة" تسير خلف شاحنة في أحد الطرق الداخلية في منطقة الغيل "طريق ذي اتجاهين" ونتيجة لعدم التزام المركبة بمسارها، وحاول سائقها تجاوز الشاحنة إلا أنه اصطدم بها من الخلف ثم تدهور، ما أدى إلى وفاة أحد الركاب على الفور وإصابة الراكب الآخر 33 عاماً والسائق في العقد الثالث من عمره، ووقوع اضرار جسيمة على المركبة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد الصم السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي وعدم التجاوز الخاطئ والانتباه جيداً للطريق، مشيراً إلى أهمية التقيد بالسرعات القانونية المحددة لكل طريق تفادياً لوقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات ووفيات.