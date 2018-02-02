ضبط لحوم مجمّدة محشوة بالمخدرات

كشفت النيابة العامة، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن محاولة إدخال عامل بناء عربي، نحو نصف كيلو غرام من الحشيش، و28 قرص ترامادول، إلى الدولة، عبر إخفائها داخل أطباق لحوم المجمدة.

وقالت النيابة إن المتهم البالغ من العمر 34 عاماً، جلب وحاز 20 قطعة مغلفة بشريط لاصق، تزن 480 غراماً من الحشيش المخدر، إضافة إلى جلب وحيازة 3 شرائح دوائية، يوجد فيها 28 قرص ترامادول.

وبحسب مفتش جمارك في مطار دبي، فقد أفاد النيابة العامة بأنه في يوم الواقعة التي جرت في شهر نوفمبر الماضي، تم الاشتباه بحقيبة المتهم اليدوية أثناء تمريرها عبر جهاز فحص الأمتعة، نتيجة وجود كثافة غير طبيعية فيها، ولدى تفتيشها يدوياً، تبين احتواؤها على المخدرات المذكور، محشواً داخل قطع من اللحوم المجمدة، التي كانت معبأة داخل أكياس وأطباق.