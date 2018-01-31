ضربت زميلتها بسلك شاحن «المحمول» وسبّبت لها عجزاً 50%

أجّلت محكمة أبوظبي دعوى قضية متهمة أفريقية ضربت زميلتها بسلك شاحن هاتف محمول وسببت لها عجزاً وصل إلى 50% في الطرف السفلي، إلى جلسة 13 فبراير، بعد أن قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة الأفريقية بالسجن 3 سنوات مع غرامة بلغت 10 آلاف درهم والإبعاد.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما غلب المجني عليها النوم من شدة التعب في صالون التجميل الذي تعمل به، وراقبتها من بعيد شقيقتها التي تعمل معها في نفس الصالون، وبينما هي راقدة فاجأتها زميلتها الأفريقية التي تتحمل الجانب الأكبر من العمل في صالون التجميل، فحدثت مشادة كلامية بين العاملات الثلاث انتهت بخصومة ساخنة تلقتها الشقيقتان الآسيويتان من المتهمة الأفريقية.