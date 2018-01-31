تحذير من كبسولات «الثور الذهبي»

حذرت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، من خطورة استخدام منتج غير مصرح به، يستخدم كعلاج لضعف القدرة الجنسية لدى الرجال، يطلق عليه كبسولات الثور الذهبي «golden bull capsules»، وقد تم ضبطه في أسواق أبوظبي.

وقالت دائرة الصحة، إن النتائج المختبرية التي أجريت على عينات من المنتج، الذي يدعي أنه منتج طبيعي، أكدت احتواءه على مادة «السيلدنافيل»، غير معلن عنها في النشرة الداخلية أو على العبوة الخارجية، مشيرة إلى أن هذه المادة تستخدم لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال، ولا يتم صرفها إلا بموجب وصفة طبية.

وأكدت دائرة الصحة، أنه لا يجوز للأشخاص الذين يتناولون أي نوع من أدوية النيترات «كالنيتروجلسرين»، استخدام مادة السيلدنافيل، لتسببها بحدوث هبوط حاد في ضغط الدم، قد يهدد حياة المريض، وتزداد خطورة تعرض الأشخاص المصابين بأمراض القلب، للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وآلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب غير المنتظم عند استخدام هذا المنتج.