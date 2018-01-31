3 سنوات سجناً لـ «العصابة المقنعة»

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكمها في قضية «العصابة المقنعة»، التي سطت بالسلاح على محل لبيع المجوهرات في المدينة العالمية، قبل عدة شهور، وسرقت منه ذهباً بقيمة مليون ونصف المليون درهم، مستخدمة السكاكين ومسحوق الفلفل الأحمر في الهجوم على الموظفين العاملين، الذين تم حجزهم في دورة المياه.

وحكمت المحكمة على أفراد العصابة الآسيوية، البالغ عددها 5 أشخاص، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.

وكانت شرطة دبي، ألقت القبض على العصابة منفذي الجريمة في أقل من 48 ساعة من تلقي البلاغ، وتمكنت من استعادة المجوهرات المسروقة، على الرغم من عدم توفر أي أدلة تدل على هويتهم، حيث إنهم قاموا بالسطو على المحل الذي كان يحتوي على مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 مليون درهم، وهم يرتدون الأقنعة لإخفاء ملامحهم.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، في حوالي الساعة 10 صباحاً، يفيد بوقوع جريمة سطو مسلح على محل للمجوهرات في منطقة المدينة العالمية، من قبل عصابة إجرامية منظمة، يرتدي أفرادها أقنعة، وقاموا برش الموظفين في المحل بمادة حارقة «الفلفل الأحمر»، وحجزهم في دورة المياه، وسرقة مصوغات ذهبية.

ومن ثم، لاذوا بالفرار لجهة مجهولة، ولجأ كل واحد من أفراد العصابة إلى الاختباء في مواقع مختلفة، لتضليل عمليات البحث والتحري، بعد أن تقاسموا المسروقات.

وفور تلقي الشرطة البلاغ، شكلت فريق عمل، وحددت الاختصاصات لكل عناصرها، حسب الخطة التي تم وضعها.

متابعة

تم توزيع دوريات المباحث الجنائية على جميع منافذ الدولة، والتعميم على المسروقات، لإغلاق جميع فرص هروب المتهمين أو تهريب المسروقات خارج الدولة، وتم كشف هوية المقنعين في وقت قياسي، بعد ضبط ثلاثة منهم يختبئون في إحدى المناطق الحدودية بمدينة العين، واثنين يختبئان في منطقة الرويس ضمن اختصاص إمارة أبوظبي، وبعد تحديد ساعة الصفر، تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم في مواقعهم في الوقت عينه.