5 % انخفاض وفيّات الحوادث المرورية في عجمان العام الماضي

أشارت الإحصائيات المرورية لعام 2017 في القيادة العامة لشرطة عجمان إلى تحسن بارز في النتائج مقارنة بعام 2016، تمثل في انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 5%.

وانخفاض الإصابات بنسبة 35%، كما انخفضت الحوادث البليغة بنسبة 27%، والبسيطة بنسبة 8%، بالإضافة إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 10%، وذلك يعود إلى تكثيف الجهود المقدمة للتقليل من الخسائر المرورية في الأرواح والممتلكات.

تحسّن إيجابي

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن تواصل جهود وزارة الداخلية في تطوير أساليب التصدي للحوادث المرورية وآثارها، أدى إلى التحسن الإيجابي في نتائج مؤشرات الإحصائيات المرورية لعام 2017، والتقدم نحو تحقيق هدف الرؤية الحكومية 2021 للوصول إلى معدل 3% من وفيات الحوادث المرورية لكل مئة ألف من السكان.

حيث سجلت الإحصائيات المرورية في إمارة عجمان انخفاضاً في مؤشر وفيات الحوادث عام 2017 بنسبة 5%، إذ بلغت 18 حالة وفاة عام 2017، مقابل 19 حالة وفاة عام 2016، مما أدى إلى تحقيق معدل 4.5 في مؤشر الوفيات المرورية لكل مئة ألف من سكان الإمارة عام 2017، بعد أن كان يشير المؤشر إلى معدل 5.1 لكل مئة ألف عام 2016.

كما انخفض عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية التي بلغ عددها 262 إصابة عام 2017 بـعد أن كان عددها 407 إصابات عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 35%، يعتبر ذلك تطوراً إيجابياً مقارنة بزيادة عدد السكان في الإمارة الذين بلغ عددهم 504 آلاف و847 نسمة.

أنواع وإصابات

وقال: إن أنواع الحوادث التي نتجت عنها الإصابات والبالغ عددها 195 حادثاً، تصدرتها حوادث الدهس التي بلغ عددها 96 حادثاً بنسبة 49% من إجمالي الحوادث الرئيسية ذات الإصابات، تليها حوادث الصدم الخلفي وعددها 32 حادثاً بنسبة 16%، ثم حوادث الصدم الجانبي بعدد 29 حادثاً بنسبة 14%.

وتضمنت الأنواع الأخرى حوادث التدهور ثم الصدم المتقابل يليها الصدم أثناء الدوران ثم صدم جسم ثابت في الطريق وصدم جسم ثابت خارج الطريق، والصدم العمودي، وبلغ عددها 38 حادثاً مرورياً بنسبة 19% عام 2017.

أسباب الحوادث

وأضاف اللواء الشيخ سلطان النعيمي أن الإهمال وعدم الانتباه تصدر قائمة أسباب الحوادث التي نتجت عنها الإصابات، حيث سجل عام 2017 وقوع 97 حادثاً بسبب الإهمال وعدم الانتباه، يليه الانحراف المفاجئ الذي أدى إلى وقوع 24 حادثاً، ثم عدم ترك مسافة كافية وتسبب في وقوع 21 حادثاً.

ودخول الطريق قبل التأكد من خلوه نتج عنه 12 حادثاً بليغاً، تلاه عدم تقدير مستعملي الطريق الذي تسبب في وقوع 10 حوادث، تلاه عدم الالتزام بخط السير وتسبب في وقوع 6 حوادث، ثم عدم إفساح الطريق وتسبب بـ5 حوادث، ثم القيادة بطيش وتهور والرجوع للخلف دون انتباه التي أدت لوقوع 4 حوادث لكل منهما، يليها السير بعكس الاتجاه والقيادة تحت تأثير المسكر والمخدر وأدت لوقوع حادثين لكل منهما، وتنتهي الأسباب بالتجاوز في مكان ممنوع.خطط شاملة

وأوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أن تحسن مستويات السلامة المرورية في الإمارة يعود إلى تنفيذ الخطط الشاملة للسلامة المرورية وتطوير أساليب التعامل مع الحوادث والمخالفين والرقابة على الطرق للحد من أسباب وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.