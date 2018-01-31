طفل يهرب من البيت لعدم رغبته بالدراسة وآخر يطلب دواءً

أكد الرائد دكتور محمد علي عبيد مدير مركز الاتصال بإدارة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أنه على الرغم من الإعلان عن تخصيص رقم 901 للحالات غير الطارئة، و999 للحالات الطارئة.

إلا أن البعض ما زال يستخدم رقم الطوارئ في استفسارات لا تمت للطوارئ بصلة، مثل طلب دواء للصداع، أو كيفية طلب سيارة أجرة، أو الاعتراض على تحرير مخالفة مرورية، وغيرها من الاتصالات، منوهاً بأن الشرطة تستجيب في كافة الأحوال.

وقال الرائد عبيد في تصريحات صحافية، إن الأمر لا يخلو من المكالمات التي تصنف أنها طريفة، منها تلقي اتصال من امرأة، تبلغ فيه عن عدم وجود طفلها الذي يدرس في المرحلة الابتدائية في فراشه ليلاً، وأعربت عن قلقها عليه، خاصة أنها بمفردها في البيت.

وعلى الفور، تم إرسال دورية إلى موقع البلاغ، نظراً لحالة الخوف والهلع التي كانت تعاني منها الأم على طفلها، وبمجرد وصول الدورية لمكان البلاغ والبحث عن الطفل، تم العثور عليه يختبئ أعلى سطح المنزل، هرباً من الذهاب للمدرسة صباحاً.

وأشار عبيد، إلى أن الأم فوجئت بقيام ابنها بهذا الفعل، وتمت توعيتها بضرورة الذهاب مع طفلها للمدرسة، لمعرفة سبب عزوفه ولجوئه لهذا الفعل، فيما تقدمت الأم بالشكر الجزيل لشرطة دبي، خاصة أن الطفل لم يصب بضرر.

اتصالات غريبة

وأفاد عبيد بأنه من الاتصالات الغريبة الأخرى، مكالمة في منتصف الليل من أحد الأشخاص، اتصل ليقدم بلاغاً، يتهم فيه جيرانه بوضع سم للدجاج الذي يقوم بتربيته في بيته، بعد أن عثر عليهم ميتين، مبرراً أنه تلقى تنبيهاً منهم سابقاً، بضرورة عدم تربية الدجاج، وأنهم قد يكونون لجأوا إلى هذه الحيلة للتخلص منهم، طالباً فتح بلاغ جنائي.

وأشار أيضاً إلى تلقي اتصال من طفل ضيع دراجته، ويطلب من الشرطة العثور عليها وإعادتها له، وهناك اتصال من امرأة، أفادت فيه بأنها استقدمت خادمة من أحد المكاتب وجربتها لعدة أيام، وأعادتها للمكتب لعدم ارتياحها لها، والمكتب لم يعد لها الأموال التي دفعتها، ولم يعطوها بديلاً، فتم توجيهها للجهة المختصة.

ولفت الرائد محمد عبيد، إلى أن غالبية الاتصالات الواردة لمركز الاتصال من خلال برنامج الدردشة، الذي يتيحه المركز للاستفسار عن شهادات بحث الحالة الجنائية، والمخالفات المرورية، خاصة بعد أوامر التخفيض بنسبة 50 % على المخالفات التي صدرت منذ الأول من ديسمبر الماضي.

وأن بعض الجهات تقوم من خلال الموظف المختص لديها، بتقديم طلبات لإصدار أكثر من 40 شهادة بحث حالة جنائية، ويقوم ذلك المختص بالاتصال لمعرفة سبب تأخر إصدار بعض الشهادات، رغم أن كل الاستفسارات تتم عبر الأون لاين بتطبيق شرطة دبي.

إنقاذ طير مجروح

أشار الرائد دكتور محمد على عبيد مدير مركز الاتصال بإدارة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، إلى أنه من بين الاتصالات الطريفة الواردة فجراً من إحدى السيدات من الجنسية الأوروبية، وكانت في حالة انهيار، تطلب سيارة إسعاف بشكل عاجل، لأنها عثرت على طير جناحه مكسور على شاطئ جميرا، وترغب في علاجه سريعاً، وتم إرسال دورية إلى موقع البلاغ، وإرشاد السيدة إلى طريقة علاجه في أحد المراكز المتخصصة.